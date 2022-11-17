Украинские войска держат под контролем территорию возле Крыма – Генштаб ВСУ

В то же время оккупанты после бегства из части Херсонщины перебрасывают боеспособные подразделения на другие направления.

Украинские военные вышли на берег Днепра и теперь могут контролировать территорию, приближенную к оккупированному Крыму.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил на брифинге 17 ноября.

"Воины-артиллеристы и вообще военнослужащие Вооруженных сил Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности досягаемости нашего оружия", – сказал Громов в ответ на вопрос по поводу контроля сухопутного коридора в Крым.

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Бригадный генерал также сообщил, что после отступления российских войск из правобережной части Херсонщины оккупанты восстанавливают свои силы и перекидывают боеспособные подразделения на другие направления.

Напомним, в оккупированном Джанкое (Крым) раздавались взрывы вечером 16 ноября и были перебои с электричеством. Местные паблики писали о возможных попаданиях в аэродром, где расположены около 80 единиц российской техники.

Отметим, комментируя предстоящую деоккупацию Крыма, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что это произойдет только военной силой и анонсировал начало освобождения полуострова на 2023 год.

По оценке генерал-лейтенанта из США Бена Ходжеса, ВСУ могут освободить Крым до конца лета 2023 года при условии, что Запад будет предоставлять Украине все необходимое вооружение.

Ходжес также заявлял, что Крым все больше похож на ловушку для России, ведь украинское командование ведет очень профессиональную военную кампанию, которая постоянно сужает возможности РФ поддерживать военные группировки.

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