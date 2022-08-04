Украинские войска диктуют оккупантам свою стратегию: эксперт объяснил, как действует контрнаступление ВСУ

Перелом на фронте в войне, которую развязала Россия против Украины, уже произошел. В настоящее время украинские войска продвигают свою стратегическую инициативу.

Украинские войска диктуют оккупантам свою стратегическую инициативу. Потому перелом на фронте уже произошел.

Об этом в интервью ТСН.ua сообщил заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

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“В оперативном плане у россиян больше сил, больше артиллерии и пехоты. Но в стратегическом плане украинская армия уже диктует картину. Инициатива сейчас на стороне ВСУ. Оккупанты перекидывают свои силы сейчас на юг. Они не добились результата на Донбассе. Поэтому производят передислокацию. Это значит, что они реагируют на то, что делает украинская армия. Они пытаются пойти в наступление в условиях, когда Украина идет в наступление”, — подчеркнул Михаил Самусь.

Он также добавил, что оккупанты могут рискнуть и пойти в наступление на Кривой Рог, в обход на Запорожье. Однако для украинской армии этот сценарий был бы даже более удачным, потому что тогда количество уничтоженных оккупантов снова резко повысилось бы.

“Возможна заморозка войны. Но это произойдет только в том случае, если это позволят сделать украинские силы”, — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в Луганской области партизаны обстреляли автомобиль с самопровозглашенным "мэром" и его "заместителем".

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