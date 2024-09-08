Украинские войска контратаковали на Торецком направлении и вернули утраченные позиции — ISW (карта)

Нью-Йорк расположен к югу от Торецка Донецкой области.

Украинские военные провели контратаку в северо-западной части Нью-Йорка Донецкой области и удерживают позицию в этом населенном пункте.

Об этом информирует Институт изучения войны ( ISW ), ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 7 сентября.

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Российский блоггер утверждал, что российские силы продвинулись в северо-западной части Нью-Йорка (южнее Торецка), однако в ISW не могут подтвердить это заявление.

Армия РФ продолжала наступательные операции под Торецком и к югу от Торецка в районе Нелиповки, Нью-Йорка, а также в сторону Сухой Балки 6 и 7 сентября.

Нью-Йорк Донецкая область на карте. Фото: DeepState

Кроме того, украинские силы недавно провели контратаку в северо-западной части Новогродовки (южнее Торецка) на фоне продолжения российских наступательных операций под Торецком 7 сентября.

Напомним, в 59-й бригаде объяснили, почему россиянам так быстро удалось захватить Новогродовку в Донецкой области.

Российские оккупант передал привет украинскому дрону

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