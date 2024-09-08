Нью-Йорк расположен к югу от Торецка Донецкой области.
Украинские военные провели контратаку в северо-западной части Нью-Йорка Донецкой области и удерживают позицию в этом населенном пункте.
Об этом информирует Институт изучения войны ( ISW ), ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 7 сентября.
Российский блоггер утверждал, что российские силы продвинулись в северо-западной части Нью-Йорка (южнее Торецка), однако в ISW не могут подтвердить это заявление.
Армия РФ продолжала наступательные операции под Торецком и к югу от Торецка в районе Нелиповки, Нью-Йорка, а также в сторону Сухой Балки 6 и 7 сентября.
Кроме того, украинские силы недавно провели контратаку в северо-западной части Новогродовки (южнее Торецка) на фоне продолжения российских наступательных операций под Торецком 7 сентября.
Напомним, в 59-й бригаде объяснили, почему россиянам так быстро удалось захватить Новогродовку в Донецкой области.
Читайте также: