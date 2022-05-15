Украинские войска на северо-востоке Харьковщины уже недалеко от госграницы – советник МВД

Украинские войска на северо-востоке Харьковщины уже недалеко от госграницы – советник МВД

Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут выйти на госграницу на северо-востоке Харьковской области.

По информации Министерства внутренних дел, в этом направлении украинские защитники перешли в контрнаступление.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в национальном телемарафоне в воскресенье, 15 мая.

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"Если мы говорим о северо-востоке Харьковщины, там действительно украинские войска перешли в контрнаступление, там действительно мы уже недалеко от госграницы. И будем надеяться, что в ближайшие дни сможем выйти на украинскую границу. Хотя там российские войска взорвали там три моста, что может действительно замедлить наше контрнаступление ", — сказал он.

Напомним, в СБУ сообщили, что они в телефонах кафиров на Харьковщине находят видеозаписи зверств по поводу украинцев на Киевщине. В частности, в этих видеодоказательствах находятся такие разговоры, что противоречит их словам, что они не знали, где находятся и какова их цель.

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