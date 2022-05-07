Украинские войска на востоке уничтожили 107 оккупантов и немало их техники

Украинские войска на востоке уничтожили 107 оккупантов и немало их техники

Украинские военные на востоке государства в течение 7 мая отразили семь атак российских войск и нанесли им существенные потери как в живой силе, так и в технике.

Так, украинские защитники ликвидировали 107 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

"В течение суток 7 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 7 атак", – говорится в сообщении.

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Украинские военные уничтожили 107 членов личного состава российских войск, восемь их танков, бронетранспортер, 11 боевых машин пехоты, четыре плавучих бронетранспортера, пять артиллерийских тягачей и два беспилотника.

Напомним, 7 мая украинские подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост", который стоит свыше 7 млн долл.

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