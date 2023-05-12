Украинские войска начали "формировать" операции для контрнаступления: CNN сообщило детали

Украинские войска начали "формировать" операции для контрнаступления, в частности речь идет об ударах по военным целям противника.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского военного высокопоставленного чиновника и западного высокопоставленного чиновника.

Отмечается, что в "формирование" операций входят нанесение ударов по оружейным складам российских оккупантов, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам для подготовки поля боя для сил наступления.

"Это стандартная тактика, применяемая перед крупными комбинированными операциями", – указано в статье.

Как пояснил военный чиновник из США, операции по формированию поля боя могут продолжаться в течение многих дней до начала основной части запланированного наступления.

Кроме того, формирование таких операций может быть направлено и на запутывание врага.

Авторы материала отметили, что летом 2022 года в Харьковской области было очень мало способов смягчения и украинские войска устроили молниеносное наземное наступление. В основном формирование операций происходило в Херсоне, когда ВСУ устраивали дальние атаки по мостам, складам боеприпасов и командным центрам противника. Большинство этих операций было совершено с помощью систем HIMARS, а также было несколько авиаударов.

Подготовка к контрнаступлению

Как заявила ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, контрнаступление уже идет небольшими шагами, а именно ежедневно уничтожаются военные мощи российских оккупантов.

Для предстоящего контрнаступления западные партнеры передали Украине более 600 различных видов вооружения, сообщили в США. Там отметили, что это больше, чем у любой армии мира.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления, ведь войска еще ждут доставки обещанной помощи.

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