Украинские войска нанесли 12 авиаударов по оккупантам: Генштаб сообщил последние новости с фронта

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили них более 79 атак.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. РФ продолжает сохранять военное присутствие на территории Белоруссии. Однако формирований наступательных группировок не отмечено.

В то же время враг продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Обстрелял из минометов и ствольной артидерии более 20-ти районов населенных пунктов. Среди них Тимоновичи Черниговской области, Заруцкое и Поповка Сумской области, а также Морозова Долина, Стрелеча, Глубокое, Красное, Терновая, Старица, Землянки, Мел, Ольховатка, Шевьяковка, Амбарное и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток противник враг обстрелял из артиллерии районы Гряниковки, Купянска, Крахмального, Табаевки и Тернов Харьковской области, Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Невского, Песчаного и Белогоровки Луганской области, а также Григорьевки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута. Именно в районе этого города произошло больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки. Также были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Предтечи Донецкой области. Враг обстреливал Васюковку, Миньковку, Орехово-Василовку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Железное, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. В общей сложности от таких преступных действий оккупантов пострадало более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись, в частности Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы, в частности Ольговского, Малиновки, Красного, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Новоандреевки, Степного и Каменского Запорожской области, Красного Маяка, Берислава Антоновки и Херсон.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и 2 состава горюче-смазочных материалов.

Зеленский за 23 марта: о поездке на Херсонщину и обращении в Евросовет