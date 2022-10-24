Украинские войска наступают на Херсонщине, враг мстит обстрелами Николаева

Украинские войска наступают в Херсонской области, хотя это очень не просто на открытых степях, говорится в ТСН.

Количество вражеских сил на Херсонском направлении возросло, потому что на фронте уже появились русские мобилизованные. В южных степях они потеряли деревню, которой нет даже на картах, и уже несколько недель обстреливают. Каждые несколько секунд сюда падает вражеский снаряд.

Командир батальона, защищающий позиции совсем рядом, просит поддержки с воздуха. Сначала удар наносит штурмовик, немного сбоку, на меньших скоростях отрабатывают вертолеты. Через несколько часов выжженную посадку прощупает такая же небольшая группа бойцов, если врага там уже нет, туда зайдут наши войска. Это такое здесь наступление, объясняет командир. Верить заявлениям противника, что он массово отступает и открыто в наступление здесь не собираются. "И это может быть какая-то замануха, чтобы мы поверили, что они будут отходить, бросили все силы, а потом пройдем какой-нибудь километр, попадем и будем иметь большие потери", — говорит Кондор.

Здесь врага военные несколько успокоили, он же нанес удар по Николаеву – две ракеты разрушили 2 дома. Вражеская ракета С-300 попала в квартиру на 5 этаже, заодно разрушила еще одну на четвертом. Другая ракета попала рядом по детской площадке. Местные говорят, здесь еще стоял небольшой магазин, его просто разнесло в клочья. Чудом никто не погиб, пострадали 3 человека. Но в 10-этажке и соседних домах — ни одного уцелевшего оконного стекла. Власти насчитали почти 250 разбитых окон.

Чтобы оградить Николаев от обстрелов, российские войска нужно выгнать далеко за Днепр, говорят военные. А лучше государственной границы, но у врага достаточно оружия и он еще цепляется за каждую посадку на нашей земле.

Читайте также:

Обсуждение фейка о "грязной бомбе" и ситуации на юге Украины: главные новости ночи 24 октября

На юге в течение дня враг шесть раз атаковал авиацией украинские позиции

В ВСУ напомнили о недопустимости распространения информации о действиях, перемещениях и расположении украинских подразделений