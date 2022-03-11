Украинские войска не дают врагу наладить обеспечение, чтобы оставить их без топлива и питания

Украинские войска не дают врагу наладить обеспечение, чтобы оставить их без топлива и питания

Без провизии враг обречен.

Россияне всеми силами и средствами пробуют вернуть пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но наши защитники не разрешают им этого сделать.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

"Без топлива и продуктов питания войско оккупанта обречено на гибель. Другого шанса на нашей земле мы им не дадим", — отметили в ведомстве.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты не могут достичь поставленных целей, а потому существует высокая вероятность усиления террористических методов ведения боевых действий.