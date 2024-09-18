Украинские войска остановили контрнаступление россиян на Курщине: какая там ситуация

Контрнаступление русской армии на территории Курской области было остановлено, ситуация стабилизировалась и контролируется украинскими войсками.

Об этом сообщил представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский в интервью AFP.

Дмитрашковский отметил, что российские войска пытались атаковать с флангов, но их удалось остановить. "Ситуация стабилизировалась, и сегодня все под контролем", — сообщил он.

В то же время он признал, что российская армия добилась "некоторых незначительных успехов". Дмитрашковский уточнил, что россияне смогли зайти в один из населённых пунктов и начали бои за другой, но больше ничего не смогли достичь.

Также он сообщил, что на подконтрольных украинским военным территориям Курщины находятся несколько тысяч местных жителей. "В некоторых населенных пунктах более 100 человек, больше 200, больше 500", — добавил он.

Напомним, эксперт из Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос озвучил возможный сценарий событий по Курской операции. Он отметил, что российские войска могут попытаться вытеснить украинские силы из Курской области до начала зимы, если сосредоточат усилия на этом направлении. Однако для этого России нужно будет опрокинуть дополнительные силы на этот фронт.

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