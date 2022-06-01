Украинские войска освободили более 20 населенных пунктов на севере Херсонской области

Украинские военные смогли освободить от российских оккупантов более 20 населенных пунктов на севере Херсонской области. В настоящее время наступление ВСУ продолжается.

Ситуация в самом Херсоне напряженная.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах 1 июня.

"Со стороны Днепропетровской области более 20 населенных пунктов освобождены, и наши доблестные Вооруженные силы идут постепенно вперед и вперед, и освобождают Херсонщину", — сказал председатель ОВА.

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Лагута также сообщил, что ситуация в самом Херсоне сейчас напряженная. Местные жители не выходят на митинги, потому что захватчики начали разгонять людей, стреляя в них боевыми патронами и резиновыми пулями. Также оккупанты используют светошумовые гранаты.

"Когда оккупанты буквально расстреливали мирные демонстрации резиновыми пулями, а на следующее утро арестовывали и допрашивали самых активных, люди перестали выходить на митинги, думая о своей безопасности. Но это не значит, что люди смирились", — подчеркнул глава Херсонской области.

Напомним, ранее 1 июня в Минобороны сообщили, что оккупанты в Херсонской области оборудуют вторую и третью линии обороны. В то же время ВСУ понесли частичный успех в регионе благодаря контрнаступательным действиям.

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