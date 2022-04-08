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Украинские войска отбили 4 атаки на востоке: уничтожены 50 оккупантов, вертолет и еще ряд техники

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Украинские войска отбили 4 атаки на востоке: уничтожены 50 оккупантов, вертолет и еще ряд техники

gettyimages.com

Кроме того, уничтожены артиллерийские системы врага.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" 8 апреля российские войска в очередной раз пытались прорвать оборону на отдельных направлениях. В частности, украинские военные отбили четыре вражеских атаки.

Об этом сообщили в ОК "Схид".

"Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будут обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта", – отмечается в сообщении.

Украинские войска уничтожили:

  • личного состава – до 50 человек,
  • танков – 4,
  • БМП – 1,
  • ББМ – 1,
  • артиллерийских систем – 3,
  • АО – 4,
  • вертолетов – 1.

Напомним, ранее 8 апреля стало известно, что украинские специалисты радиоэлектронной борьбы "посадили" вражеский беспилотный самолет "Орлан-10" в Луганской области.

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