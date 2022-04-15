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Украинские войска отбили атаку врага на Востоке: уничтожены 22 оккупанта и их техника

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Украинские войска отбили атаку врага на Востоке: уничтожены 22 оккупанта и их техника

gettyimages.com

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

Украинские военные 15 апреля отбили одну атаку российских оккупантов на востоке государства и нанесли им немалые потери.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

"15 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", – говорится в сообщении.

Во время боев украинские военные уничтожили:

  • 22 членов личного состава,
  • 1 танк,
  • 1 артиллерийскую систему,
  • 1 АО,
  • 2 беспилотника,
  • 1 единицу спецтехники.

Напомним, 15 апреля над Одессой защитники сбили вражеский беспилотник "Орлан-10". Кроме того, оккупанты выпустили ракету по Одесскому району.

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