Украинские войска отбили атаку врага на Востоке: уничтожены 22 оккупанта и их техника

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.
Украинские военные 15 апреля отбили одну атаку российских оккупантов на востоке государства и нанесли им немалые потери.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
"15 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", – говорится в сообщении.
Во время боев украинские военные уничтожили:
- 22 членов личного состава,
- 1 танк,
- 1 артиллерийскую систему,
- 1 АО,
- 2 беспилотника,
- 1 единицу спецтехники.
Напомним, 15 апреля над Одессой защитники сбили вражеский беспилотник "Орлан-10". Кроме того, оккупанты выпустили ракету по Одесскому району.
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