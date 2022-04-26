Украинские войска отбили пять атак врага на востоке: уничтожили до 100 оккупантов и их технику

Украинские войска отбили пять атак врага на востоке: уничтожили до 100 оккупантов и их технику

Захватчики пытаются идти в наступление на востоке Украины, но ВСУ не дают им этого сделать.

Украинские военные 26 апреля отбили пять атак российских оккупантов на востоке государства и нанесли им немалые потери.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

"Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" украинские воины отбили 5 атак российских фашистских войск. Также было обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение", — говорится в сообщении.

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Во время боев украинские военные уничтожили:

личного состава – до 100

танков – 6

БМП – 4

БТР – 1

МТЛБ – 1

САУ – 1

минометов – 3

АО – 13

ЗУ – 1

Напомним, в течение 25 апреля украинские военные группировки "Схид" в сутки уничтожили до 160 российских захватчиков.

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