Украинские войска отбили пять атак врага на востоке: уничтожили до 100 оккупантов и их технику

Захватчики пытаются идти в наступление на востоке Украины, но ВСУ не дают им этого сделать.
Украинские военные 26 апреля отбили пять атак российских оккупантов на востоке государства и нанесли им немалые потери.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
"Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" украинские воины отбили 5 атак российских фашистских войск. Также было обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение", — говорится в сообщении.
Во время боев украинские военные уничтожили:
- личного состава – до 100
- танков – 6
- БМП – 4
- БТР – 1
- МТЛБ – 1
- САУ – 1
- минометов – 3
- АО – 13
- ЗУ – 1
Напомним, в течение 25 апреля украинские военные группировки "Схид" в сутки уничтожили до 160 российских захватчиков.
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