Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские войска отбили пять атак врага на востоке: уничтожили до 100 оккупантов и их технику

Дата публикации
Просмотры
1555
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские войска отбили пять атак врага на востоке: уничтожили до 100 оккупантов и их технику

Getty Images

Захватчики пытаются идти в наступление на востоке Украины, но ВСУ не дают им этого сделать.

Украинские военные 26 апреля отбили пять атак российских оккупантов на востоке государства и нанесли им немалые потери.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

"Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" украинские воины отбили 5 атак российских фашистских войск. Также было обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение", — говорится в сообщении.

Во время боев украинские военные уничтожили:

  • личного состава – до 100
  • танков – 6
  • БМП – 4
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 1
  • САУ – 1
  • минометов – 3
  • АО – 13
  • ЗУ – 1

Напомним, в течение 25 апреля украинские военные группировки "Схид" в сутки уничтожили до 160 российских захватчиков.

Читайте также:

Следующая публикация