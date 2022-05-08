Украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции – глава Луганской ОВА

Вооруженные Силы Украины отошли от Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заранее.
Об этом в эфире информационного телемарафона 8 мая сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной, потому что город обстреливали больше двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, и мины, и артиллерия. Там разрушено все дотла. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые готовились заранее", – сказал он.
Гайдай также отметил, что сейчас продолжаются тяжелые бои в направлении Северодонецк-Воеводовка, а также на территории Горной громады, в которую входят такие населенные пункты, как Тошковка, Екатериновка и Золотое-4.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 74-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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