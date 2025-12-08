ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
294
Время на прочтение
1 мин

Украинские войска отошли с части фронта под Покровском – детали

Украинские подразделения на Покровском направлении совершили тактический маневр, переместившись на более выгодные позиции во избежание потенциального окружения.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Покровск

Покровск / © Associated Press

Украинские подразделения переместились на более выгодные позиции в Покровском направлении, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт.

Об этом 8 декабря сообщил источник "Суспільного", который вовлечен в оборонную операцию в Покровской агломерации.

"Украинские подразделения совершили маневр в районе Лысовки и Сухого Яра. Операция готовилась заранее и состоялась некоторое время назад", - отметил источник.

Ранее мы писали, что на фоне переговоров российские войска максимально давят на всю линию фронта, но украинские защитники продолжают держать оборону Покровска и даже преуспевают: фронт от Краматорска местами продвигается дальше, чем от Сум. Детали ситуации – в материале ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
294
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie