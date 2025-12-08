Украинские войска отошли с части фронта под Покровском – детали

Покровск / © Associated Press

Украинские подразделения переместились на более выгодные позиции в Покровском направлении, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт.

Об этом 8 декабря сообщил источник "Суспільного", который вовлечен в оборонную операцию в Покровской агломерации.

"Украинские подразделения совершили маневр в районе Лысовки и Сухого Яра. Операция готовилась заранее и состоялась некоторое время назад", - отметил источник.

Ранее мы писали, что на фоне переговоров российские войска максимально давят на всю линию фронта, но украинские защитники продолжают держать оборону Покровска и даже преуспевают: фронт от Краматорска местами продвигается дальше, чем от Сум. Детали ситуации – в материале ТСН.