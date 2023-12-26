Украинские войска отошли из Марьинки – Залужный

По словам Залужного, ВСУ пока еще находятся в северной части Марьинки Донецкой области.

Вооруженные силы Украины отошли из Марьинки Донецкой области.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время пресс-конференции во вторник, 26 декабря.

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"Украинские войска отошли: в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других – немного дальше. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Но жизнь наших бойцов нам важнее", – ответил Залужный, комментируя заявления России об "оккупации" города.

Он подчеркнул, что ВСУ пока еще находятся в северной части Марьинки Донецкой области.

Главнокомандующий добавил, что россияне стерли город с лица земли.

"Марьинки больше нет", – сказал он.

Напомним, ранее в России звучали заявления о захвате Марьинки.

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