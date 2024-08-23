Украинские войска отошли с некоторых позиций у Покровска — ISW

Однако российские войска не смогли взять в окружение украинские силы на Покровском направлении.

Недавнее продвижение российских войск на Покровском направлении, скорее всего, побудило украинские силы отступить с некоторых позиций юго-восточнее Покровска, но российские силы не смогли достичь своей вероятной цели.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, указывают на то, что российские силы недавно захватили Птичье, юго-восточнее Покровска, и продвинулись дальше к югу от этого населенного пункта.

По оценкам ISW, это подтверждает российские заявления о том, что силы РФ ранее захватили оставшийся восточный берег Карловского водохранилища в этом районе.

Продвижение российских войск к югу и юго-западу от трассы Т-0511 (Очеретино-Гродовка) нивелировало российские позиции к востоку и юго-востоку от Покровска, вместо того чтобы создать условия для тактического окружения украинских сил.

По данным аналитиков, в последние недели российские войска окружили украинские силы, когда они продвигались к трассе Е-50 (Донецк — Покровск).

Угроза тактического оцепления, очевидно, вынудила украинские войска к отступлению. Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, признал 22 августа, что российское наступление побуждало украинские силы к отступлению, чтобы выровнять фронт и сохранить жизнь украинского личного состава.

Несколько украинских командиров, действующих на Покровском направлении, сообщили Associated Press в статье, опубликованной 22 августа, что новоприбывшие украинские новобранцы на Покровском направлении в некоторых случаях отступили с позиций.

В то же время, ISW не наблюдал сообщений о хаотическом отходе украинских войск на Покровском направлении. А отсутствие быстрых тактических успехов россиян в этом районе позволяет предположить, что украинским войскам удалось выйти из окруженных позиций за последние недели.

Напомним, Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Там за последний месяц фиксируют наибольшее количество боевых столкновений.

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