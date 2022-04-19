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Украинские войска отразили многочисленные попытки продвижения России на Донбасс – разведка Британии

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Украинские войска отразили многочисленные попытки продвижения России на Донбасс – разведка Британии

Украинские силы отразили многочисленные попытки продвижения российских войск на контрольную линию Донбасса, поскольку обстрелы и атаки РФ в этом районе продолжают усиливаться 19 апреля.

Российские войска не смогли подавить украинское сопротивление в Мариуполе.

Об этом сообщила британская разведка.

"На способность России прогрессировать продолжают влиять стоящие перед ней до сих пор экологические, материально-технические и технические проблемы в сочетании с устойчивостью высоко мотивированных украинских Вооруженных сил", — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Также отмечается, что российские войска не смогли подавить сопротивление в Мариуполе, несмотря на несколько неизбирательных атак. Это свидетельствует о том, что россияне не достигли своих целей так быстро, как им хотелось бы, отметили в разведке.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что перед российскими оккупантами стоит задача захватить территории в границах Донецкой и Луганской областей, чтобы затем объявить о своей победе. Однако операция предварительно провальная.

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