Украинские войска поразили ряд объектов врага на оккупированном Донбассе: детали от Генштаба

Дополнено новыми материалами

В ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд мощных ударов по объектам российских войск на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В районе Чмыровки на оккупированной территории Луганщины украинские защитники поразили склад боеприпасов, чтобы нарушить системы логистического обеспечения врага.

В районе оккупированного Донецка поражен склад российских беспилотников.

Чтобы ослабить способности россиян по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения в районе Симейкино на оккупированной Луганщине.

В Донецкой области поражена мобильная огневая группа и ЗРГК «Панцирь-С1». Цель — снижение возможностей российских захватчиков по ведению противовоздушной обороны.

Степень ущерба во всех случаях уточняется.

Кроме того, в Генштабе ВСУ уточнили результаты дронового поражения 5 декабря «Темрюкского морского порта» в Краснодарском крае России. Было уничтожено 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. В то же время, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около 20 железнодорожных цистерн. Вечером 7 декабря общая площадь пожара достигала почти 1000 кв. м.

К слову, в ночь на 8 декабря жители Саратова и Энгельса (РФ) сообщили о серии громких взрывов в небе. Сообщалось о работе ПВО по якобы украинским беспилотникам, которые пытались атаковать регион.