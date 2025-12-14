ТСН в социальных сетях

Война
328
1 мин

Украинские войска поразили Афипский НПЗ и ряд важных объектов врага: подробности

Масштабные удары ВСУ по критической инфраструктуре врага ослабляют наступательный потенциал России.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Дроны

Силы обороны Украины в рамках мер по снижению наступательного потенциала российских оккупационных войск поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ и нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

На обоих объектах были зафиксированы взрывы и масштабные пожары. Степень нанесенного ущерба уточняется.

В Донецкой области украинские военные поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Волна-2», два пункта управления подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии, а также радиолокационную станцию «Имбирь».

В Запорожской области под удары попали зенитный ракетный комплекс Тор-М2 и лаборатория беспилотных комплексов.

На временно оккупированном Крыму ВСУ поразили две базы ГСМ, радиолокационную станцию Каста-2Е2 и дорогостоящий элемент систем ПВО С-300/С-400 — радиолокационную станцию 96Л6Е.

Украинские военные подчеркнули, что удары по объектам логистики и ПВО врага имеют целью не только нанести урон, но и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины. Степень повреждений уточняется, но ВСУ продолжают комплекс мер по ослаблению боевых возможностей оккупантов.

Напомним, накануне спецназовцы Центра «Альфа» СБУ атаковали дронами российскую нефтедобывающую платформу имени Филановского в Каспийском море. СБУ подтвердила по меньшей мере четыре попадания по платформе, принадлежащей «Лукойл-Нижневолжскнефть». В результате атаки остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 скважин.

328
