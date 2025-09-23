- Дата публикации
Украинские войска поразили важные стратегические объекты России - Генштаб
ВСУ уничтожили важные объекты РФ: ЛПДС "8-Н", ЛПДС "Самара" и аэродром "Кача"
Вооруженные Силы Украины нанесли удары по важным объектам российского агрессора в ночь на 23 сентября.
Об этом сообщил Генеральный штаб.
Подразделения ракетных войск, артиллерии и сил беспилотных систем во взаимодействии с другими компонентами сил обороны поразили:
линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛВДС) "8-Н" в районе Найтоповичей Брянской области РФ, которая входит в магистральный нефтепровод и обеспечивает нефтепродуктами оккупационные войска;
повторно - ЛПДС "Самара" в Самарской области РФ, где формируется экспортный сорт нефти Urals;
два самолета на военном аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму.
Подтверждены воспламенение и поражение объектов, детали степени разрушения уточняются.
В Генштабе подчеркнули, что такие действия направлены на снижение наступательного потенциала российской армии и усложнение поставок горючего и боеприпасов оккупантам.
Напомним, ранее "Призраки" ГУР в Крыму сожгли два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".