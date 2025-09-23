ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

Украинские войска поразили важные стратегические объекты России - Генштаб

ВСУ уничтожили важные объекты РФ: ЛПДС "8-Н", ЛПДС "Самара" и аэродром "Кача"

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Взрыв

Взрыв / © Pixabay

Вооруженные Силы Украины нанесли удары по важным объектам российского агрессора в ночь на 23 сентября.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

Подразделения ракетных войск, артиллерии и сил беспилотных систем во взаимодействии с другими компонентами сил обороны поразили:

  • линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛВДС) "8-Н" в районе Найтоповичей Брянской области РФ, которая входит в магистральный нефтепровод и обеспечивает нефтепродуктами оккупационные войска;

  • повторно - ЛПДС "Самара" в Самарской области РФ, где формируется экспортный сорт нефти Urals;

  • два самолета на военном аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму.

Подтверждены воспламенение и поражение объектов, детали степени разрушения уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что такие действия направлены на снижение наступательного потенциала российской армии и усложнение поставок горючего и боеприпасов оккупантам.

Напомним, ранее "Призраки" ГУР в Крыму сожгли два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

Дата публикации
Количество просмотров
213
