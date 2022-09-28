Украинские войска приближаются к Лиману, освобождают новые населенные пункты — ISW

В районе Лимана продолжаются ожесточенные бои. Впрочем, украинские военные продолжают приближаться к городу, освобождая новые населенные пункты. Все больше — они близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующих там русских войск и взять их в оперативное окружение.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW ссылаются на украинские источники и сообщают, что в течение 26-27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.

Кроме того, аналитики, ссылаясь на российские источники, отмечают, что украинская артиллерия держит под огневым контролем последний путь для снабжения российских войск в городе через Сватово, Макеевку и Терны. Украинские разведывательные и диверсионные группы уже замечены в городах Торске и Ямполь, которые расположены к юго-востоку от Лимана.

В своде ISW цитируют репортаж журналистов газеты New York Times, которые со ссылкой на украинских военных пишут о действиях на бахмутском фронте ППК "Вагнера". По их данным, "вагнеровцы" используют заключенных, отправившихся на войну, как пушечное мясо, и те часто сдаются в плен украинской армии.

Напомним, Генштаб впервые подтвердил увольнение Купянска-Узлового в Харьковской области. Именно через железнодорожную станцию этого поселка русские военные опрокидывали на фронт свою военную технику. Поэтому его деоккупация была очень важна.

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