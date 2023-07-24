Украинские войска продвинулись до 1,4 км на Бердянском направлении: где ожесточенные бои

В то же время ситуация на Мелитопольском направлении – без изменений из-за плотного минирования территорий.

Силы обороны Украины продвинулись в глубину врага на Бердянском направлении на расстояние от 350 м до 1,4 км.

Об этом командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил 24 июля.

"В ходе наступательной операции группировки "Таврия" на Бердянском направлении наши ударные подразделения имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра. Продолжаются ожесточенные бои за Старомайорское", — сказал Тарнавский.

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Ситуация на Мелитопольском направлении изменений не претерпела. Украинские группы разграждения и штурмовые отряды проводят разминирование местности и наносят огненное поражение захватчикам. Остальные украинские ударные подразделения закрепляются на взятых рубежах. Бойцы готовы к дальнейшим наступательным действиям.

Российские оккупанты пытаются предотвратить пошаговое продвижение украинских сил.

По словам командующего войсками "Таврия", российские войска устроили неудачные попытки вернуть утраченную позицию в окрестностях Приютного. Захватчики нанесли авиаудары по окрестностям населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка на Запорожье. А из артиллерии враг атаковал Новодарьевку, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевку и Степное.

В течение предыдущих суток украинские артиллерийские подразделения на Таврическом направлении выполнили 1294 огневых задачи. Российские потери за сутки там достигли 63 ликвидированных солдат, 110 раненых и 4 пленных.

Кроме того, украинские войска уничтожили 21 единицу российского вооружения и военной техники, в частности, танк, пять ББМ, четыре гаубицы "Мста-Б", две пушки "Гиацинт-Б" и автомобильную технику. Также были уничтожены три вражеских склада боеприпасов и два БПЛА Supercam и "Орлан-30".

Ситуация на Бердянском и Мелитопольском направлениях

В Генштабе ВСУ сообщили 24 июля, что украинские защитники продолжают свою наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, наносят удары по врагу из артиллерии и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

По данным заместителя главы Минобороны Анны Маляр на 24 июля, за период контрнаступления на юге ВСУ освободили более 192 кв. км территории. В частности, за прошедшее было деоккупировано более 12 кв. км.

В этот же день советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что через оккупированный город было зафиксировано самое большое с начала лета перемещения военной техники оккупантов: в направлении Мангуша и Бердянска на Запорожье.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "В Мелитополь едут колонны российских танков! | Иван Федоров"

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