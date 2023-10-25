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Украинские войска продвинулись к югу от Бахмута: ISW – об успехах контрнаступления

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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8512
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Украинские войска продвинулись к югу от Бахмута: ISW – об успехах контрнаступления

Вооруженные силы Украины / Фото: Associated Press

Как свидетельствуют геолокационные фото, украинские военные силы продвинулись к востоку от Андреевки.

Украинские войска продолжили контрнаступление и продвинулись к югу от Бахмута и к западу Запорожской области.

Об этом свидетельствуют спутниковые фото, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 23 октября, указывают на то, что украинские военные силы продвинулись к востоку от Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута), а геолокационные кадры, опубликованные 24 октября, указывают на то, что украинские силы "незначительно продвинулись на запад" от Роботиного".

Аналитики со ссылкой на Генштаб Украины напомнили, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута и "добились частичного успеха под Роботиным".

Наступление ВСУ на фронте 25 октября 2023 года. ФОТО: ISW / ©
Наступление ВСУ на фронте 25 октября 2023 года. ФОТО: ISW

Напомним, по данным издания Bloomberg, ВСУ сформировали батальон из россиян, которые будут воевать против оккупантов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:   Атаки окупантов на шести направлениях отражены! Вблизи Авдеевки есть изменения

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Дата публикации
Просмотры
8512
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