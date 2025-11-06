- Дата публикации
Украинские войска продвинулись на Покровском направлении: детали от ISW
Вблизи самого Покровска продвигаются оккупационные войска.
Украинские Силы обороны достигли тактических успехов в районе Доброполья на Покровском направлении в Донецкой области. Впрочем, в районе самого города россияне продвигаются.
Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Геолокационные видеозаписи за 4 ноября свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку и юго-востоку от Шахова, расположенному к востоку от Доброполья.
Украинские подразделения также удерживают позиции восточнее Шахового, в зоне, где ранее российские источники заявляли о присутствии своих войск.
Впрочем, в течение 4-5 ноября российские войска атаковали восточнее Доброполья вблизи Шахова и Нового Шахова, а также юго-восточнее Доброполья близ Маяка и Заповедного.
В ISW отмечают, что в Покровском районе российские войска имеют определенные локальные успехи. На опубликованных 5 ноября видео видно, как оккупанты продвинулись в западной части Родинского, к северу от Покровска. Российские военные блоггеры также заявляют о продвижении в северо-восточной части Покровска, а также у Гришиного и Сухецкого.
Напомним, издание Bild со ссылкой на военных заявило о критической ситуации на Донбассе. По их словам, войска РФ продолжают наступление и пытаются полностью оцепить украинскую группировку. Критическая ситуация сложилась под Покровском и Мирноградом.
Впрочем, в Генштабе отмечают, что украинские военные продолжают держать оборону в рамках Покровско-Мирноградской агломерации. Окружения подразделений сил обороны и частей нет. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.