Украинские войска продвинулись на Покровском направлении: детали от ISW

Покровск. / © Associated Press

Реклама

Украинские Силы обороны достигли тактических успехов в районе Доброполья на Покровском направлении в Донецкой области. Впрочем, в районе самого города россияне продвигаются.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные видеозаписи за 4 ноября свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку и юго-востоку от Шахова, расположенному к востоку от Доброполья.

Реклама

Украинские подразделения также удерживают позиции восточнее Шахового, в зоне, где ранее российские источники заявляли о присутствии своих войск.

Впрочем, в течение 4-5 ноября российские войска атаковали восточнее Доброполья вблизи Шахова и Нового Шахова, а также юго-восточнее Доброполья близ Маяка и Заповедного.

Ситуация возле Доброполья в Донецкой области. Карта ISW.

В ISW отмечают, что в Покровском районе российские войска имеют определенные локальные успехи. На опубликованных 5 ноября видео видно, как оккупанты продвинулись в западной части Родинского, к северу от Покровска. Российские военные блоггеры также заявляют о продвижении в северо-восточной части Покровска, а также у Гришиного и Сухецкого.

Напомним, издание Bild со ссылкой на военных заявило о критической ситуации на Донбассе. По их словам, войска РФ продолжают наступление и пытаются полностью оцепить украинскую группировку. Критическая ситуация сложилась под Покровском и Мирноградом.

Реклама

Впрочем, в Генштабе отмечают, что украинские военные продолжают держать оборону в рамках Покровско-Мирноградской агломерации. Окружения подразделений сил обороны и частей нет. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.