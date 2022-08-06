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Украинские войска провели успешные спецоперации на Херсонщине и Донетчине: оккупанты понесли потери (видео)

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Украинские войска провели успешные спецоперации на Херсонщине и Донетчине: оккупанты понесли потери (видео)

Скриншот с видео

За сутки 5 августа на Херсонском и Донецком направлениях украинские военные провели несколько успешных спецопераций.

Во время операций была уничтожена военная техника и живая сила оккупантов.

Об этом сообщают в ВМС ВСУ.

"За минувшие сутки на Херсонском направлении наши защитники нанесли очередные потери противнику. В частности, военным удалось уничтожить 3 боевых бронированных машины, 1 склад из БК и 3 единицы автомобильной техники", – говорится в заявлении.

В то же время на Донецком направлении морпехи уничтожили 30 российских захватчиков.

Кроме того, украинские артиллеристы нанесли огненное поражение по оккупантам, в результате чего они потеряли:

  • два танка,
  • две артиллерийские системы,
  • миномет,
  • две единицы автомобильной техники,
  • ЗРК "Тор",
  • один ротный командно-наблюдательный пункт.

Напомним, 5 августа советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что украинская боевая авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по российским оккупантам в Херсонской области.

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