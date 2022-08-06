Украинские войска провели успешные спецоперации на Херсонщине и Донетчине: оккупанты понесли потери (видео)

За сутки 5 августа на Херсонском и Донецком направлениях украинские военные провели несколько успешных спецопераций.
Во время операций была уничтожена военная техника и живая сила оккупантов.
Об этом сообщают в ВМС ВСУ.
"За минувшие сутки на Херсонском направлении наши защитники нанесли очередные потери противнику. В частности, военным удалось уничтожить 3 боевых бронированных машины, 1 склад из БК и 3 единицы автомобильной техники", – говорится в заявлении.
В то же время на Донецком направлении морпехи уничтожили 30 российских захватчиков.
Кроме того, украинские артиллеристы нанесли огненное поражение по оккупантам, в результате чего они потеряли:
- два танка,
- две артиллерийские системы,
- миномет,
- две единицы автомобильной техники,
- ЗРК "Тор",
- один ротный командно-наблюдательный пункт.
Напомним, 5 августа советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что украинская боевая авиация нанесла самый массированный за всю войну удар по российским оккупантам в Херсонской области.
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