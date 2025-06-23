Возможное наступление ВСУ / © Associated Press

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Заявление Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского о возможных наступательных действиях может быть связано с двумя основными аспектами.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Первая вероятная причина, по словам Ступака, касается украинской ракетной программы.

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«Рассчитываем на немецкую помощь, что нам помогут с комплектующими, станками, технологиями, чертежами и мы ее ускорим. Об этом говорил также президент, что украинская баллистика, крылатые ракеты могут в ближайшее время появиться в российском воздушном пространстве», — отметил эксперт.

В то же время Иван Ступак считает, что более вероятная причина связана с активизацией украинских пилотов БПЛА.

«Российская сторона уже несколько дней подряд свирепствует. После назначения господина Мадяра украинцы начали охотиться не за российской логистикой, буханками или танками даже. А охотятся за российскими визави, операторами БПЛА», — рассказал эксперт.

По мнению Ступака, таким образом, украинская сторона «расчищает себе пространство», чтобы на определенных направлениях избавиться от российской беспилотной авиации. Это позволит «расчистить воздух и иметь возможность продвигаться вперед». Он подчеркнул, что российские БПЛА наносят значительный ущерб: «Примерно 70-75% наших ребят [получают] 300 на фронтах — это следствие российских БПЛА».

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Ранее сообщалось, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что нельзя исключать возможность нового наступления со стороны Беларуси.

Кроме того, Россия готовила серию покушений на руководителей украинских спецслужб. Один из планов предполагал ликвидацию президента Зеленского в Польше.