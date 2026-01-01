Мирноград остается под контролем Сил обороны Украины / © Associated Press

Украинские военные полностью контролируют северную и центральную части Мирнограда Донецкой области. Несмотря на постоянные попытки противника прорваться в город, ситуация остается под контролем сил обороны Украины.

Об этом 1 января в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил офицер отделения коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Сергей Окишев.

По его словам, российские войска пытаются продвигаться в Мирноград сразу по нескольким направлениям. Основная тактика — проникновение небольшими группами, в частности в центральную часть города. Однако такие попытки оперативно обнаруживаются и прекращаются.

«Противник пытается заходить малыми группами, но их вовремя замечают и уничтожают — как с помощью беспилотников, так и во время непосредственных стрелковых боев. Также активно применяется артиллерия», — отметил Окишев.

В 7 корпусе ДШУ отмечают: на данный момент северная и центральная части Мирнограда полностью находятся под контролем украинских войск.

Также военные сообщили о стабилизации ситуации в районе села Гришино. По словам Окишева, враг не прекращает атак, однако терпит потери еще на подступах к населенному пункту.

Украинская аэроразведка, ударные дроны и другие подразделения сил обороны эффективно уничтожают штурмовые группы противника до того, как те могут развить наступление.

Напомним, на днях россияне распространили дезинформацию о якобы полном захвате стратегически важных городов на Востоке Украины.