- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
Попытки штурма по нескольким направлениям: что происходит в Мирнограде — заявление 7 корпуса
Российские войска пытаются зайти в центр Мирнограда малыми группами, однако Силы обороны оперативно уничтожают их.
Украинские военные полностью контролируют северную и центральную части Мирнограда Донецкой области. Несмотря на постоянные попытки противника прорваться в город, ситуация остается под контролем сил обороны Украины.
Об этом 1 января в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил офицер отделения коммуникаций 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Сергей Окишев.
По его словам, российские войска пытаются продвигаться в Мирноград сразу по нескольким направлениям. Основная тактика — проникновение небольшими группами, в частности в центральную часть города. Однако такие попытки оперативно обнаруживаются и прекращаются.
«Противник пытается заходить малыми группами, но их вовремя замечают и уничтожают — как с помощью беспилотников, так и во время непосредственных стрелковых боев. Также активно применяется артиллерия», — отметил Окишев.
В 7 корпусе ДШУ отмечают: на данный момент северная и центральная части Мирнограда полностью находятся под контролем украинских войск.
Также военные сообщили о стабилизации ситуации в районе села Гришино. По словам Окишева, враг не прекращает атак, однако терпит потери еще на подступах к населенному пункту.
Украинская аэроразведка, ударные дроны и другие подразделения сил обороны эффективно уничтожают штурмовые группы противника до того, как те могут развить наступление.
Напомним, на днях россияне распространили дезинформацию о якобы полном захвате стратегически важных городов на Востоке Украины.