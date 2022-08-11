Украинские войска сутки отвоевывали село, которое открыло бы путь оккупантам на Николаев

Российские оккупанты на днях пытались прорвать оборону в Николаевской области и даже заявили о захвате населенного пункта Благодатное.

Населённый пункт Благодатное действительно важен – это прямой путь для врага на Николаев. Со стороны оккупированной Снегиревки и этакая разведка боем, и это одна из попыток прорваться к трассе, говорится в ТСН.

Российские пропагандисты сразу начали писать в своих пабликах вроде бы Благодатное захваченное и под контролем оккупантов, но после суток боя село удалось удержать.

Хотя бой был очень мощный – обстрелы из артиллерии и стрелкового оружия. От укрытий остались обломки, но село удалось отбить и вернуться на предыдущие позиции с потерями по обе стороны.

Также читайте В Харькове людей во время вражеских ударов спасли кровати и одеяла

«Это одна из их попыток попытаться взять Николаев, как раз из-за этого населенного пункта. Начала работать артиллерия и они предприняли попытку зайти в пределы села и дальше уже началось стрелковое сражение. Благодатное – это выход на Снегиревка-Николаев и соответственно по трассе могли бы развивать свой успех, но не только могли бы», – говорят бойцы.

Российские оккупанты понесли большие потери, не успели забрать одного из своих погибших бойцов и вывезти оттуда тело оккупанта тоже проблематично. Поэтому военные решили, что мертвый враг – уже не враг и похоронили убитого оккупанта прямо в Благодатном и сделали ему деревянный крест. «По человечески, одним словом. Враг, какой бы он ни был, его нужно все равно уважать, в каком-то смысле законы войны и законы человечности», – говорят военные.

Читайте также:

Днепропетровщина под огнем: только в одном районе попадания в 40 многоквартирных домов, обстреляли и три школы

"Идет уже девятый год": в Крыму в очередной раз устроили истерику из-за невключения команд в чемпионат РФ

Суд отправил пропагандистку Овсянникову под домашний арест по делу о "военных фейках"