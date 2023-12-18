Украинские войска сворачивают некоторые операции из-за нехватки западной помощи

На юго-восточном фронте защитники перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других.

Силы обороны Украины столкнулись с нехваткой на фронте артиллерийских снарядов и свернули некоторые военные операции из-за нехватки иностранной помощи.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает Reuters.

У ВСУ есть проблемы со снарядами

По словам Тарнавского, в ВСУ есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими снарядами – это калибр 122 и 152 мм. Эта проблема на сегодняшний день существует по всей линии фронта.

"Объемы, которые мы имеем сегодня, не достаточны для нас сегодня, учитывая наши потребности. Поэтому мы их перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые мы ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить", — описал ситуацию военный командующий.

Он уточнил, что украинские войска на юго-восточном фронте перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других.

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Тарнавский также сообщил, что и российские оккупанты сталкиваются с проблемами с боеприпасами, однако он не раскрыл больше деталей об этом.

К слову, как сообщила народная депутат Александра Устинова, на случай, если оружие и средства от западных партнеров будут поступать с задержкой или не поступать вообще, Украина готовит три линии обороны — крепких фортификационных укреплений.

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