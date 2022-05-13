Украинские войска уничтожили на востоке 130 оккупантов вместе с техникой

Украинские военные в течение 13 мая отразили девять атак российских оккупантов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате российские войска потеряли 130 членов личного состава и часть военной техники.
Об этом сообщили в ОТГ "Восход".
Кроме того, украинские защитники нанесли огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады "ДНР".
Украинские защитники уничтожили: 130 членов личного состава, два танка, бронетранспортер, пять боевых машин пехоты, боевую машину десанта, два миномета, два артиллерийских тягача и два беспилотника.
Напомним, по данным Пентагона, Россия перекинула 105 батальонных тактических групп в Украину, сосредоточив их на Донбассе и юге.
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