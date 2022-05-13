Украинские войска уничтожили на востоке 130 оккупантов вместе с техникой

Украинские войска уничтожили на востоке 130 оккупантов вместе с техникой

Украинские военные в течение 13 мая отразили девять атак российских оккупантов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате российские войска потеряли 130 членов личного состава и часть военной техники.

Об этом сообщили в ОТГ "Восход".

Кроме того, украинские защитники нанесли огневое поражение по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады "ДНР".

Украинские защитники уничтожили: 130 членов личного состава, два танка, бронетранспортер, пять боевых машин пехоты, боевую машину десанта, два миномета, два артиллерийских тягача и два беспилотника.

Напомним, по данным Пентагона, Россия перекинула 105 батальонных тактических групп в Украину, сосредоточив их на Донбассе и юге.

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