Украинские войска уничтожили 16 оккупантов и их технику на Востоке

Украинские войска уничтожили 16 оккупантов и их технику на Востоке

В частности, уничтожены четыре артиллерийских системы и три беспилотника.

Украинские военные на востоке страны 16 апреля отразили атаку российских оккупантов и нанесли им немалые потери.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

"Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Схид" ежедневно дают достойный отпор российским фашистам. В частности, 16 апреля наши защитники отразили 1 атаку врага", – говорится в сообщении.

Потери российских оккупантов составили:

личного состава – 16;

БМП – 2;

артиллерийских систем – 4;

АО – 2;

БПЛА – 3.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что вероятно, оккупанты продолжат штурмовые действия вдоль всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Сосредоточат усилия на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное, Мариуполь, а также выходе в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будут готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях.