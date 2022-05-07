Украинские войска уничтожили беспилотник оккупантов "Форпост" за свыше $7 млн

Утром 7 мая украинские подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили очередной российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост".

Это произошло в момент, когда вражеский беспилотник пытался разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Там отметили, что беспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивается более чем в 7 млн дол. Он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически противодействовать нашествию агрессора! Слава Украине!" – добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, украинские военные прямым попаданием уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" российских оккупантов и сняли это на видео.

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