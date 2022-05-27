Украинские войска уничтожили суперсовременный российский вертолет "Аллигатор" в районе Изюма

В районе Изюма Харьковской области 27 мая украинские зенитчики уничтожили российский ударный вертолет Ка52 "Аллигатор".

Вражескую воздушную цель ликвидировали бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщил офицер 95-й бригады Юрий Кочевенко в Сети.

"Очередной российский ударный вертолет Ка52 "Аллигатор" уничтожен сегодня зенитчиками 95ОДШБр в районе Изюма. Потому что это наше небо! Верьте в ВСУ", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 мая стало известно, что в Северодонецке удалось выбить из гостиницы "Мир" российскую диверсионно-разведывательную группу.

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