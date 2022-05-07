Украинские войска уничтожили вражеский ПТРК "Штурм-С" и сняли это на видео

Украинские военные из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского прямым попаданием уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" российских оккупантов.

Свой ПТРК российские войска прятали в жилом секторе.

Соответствующее видео с ударом по вражеской технике опубликовано на Facebook-странице бригады.

На кадрах видно, что "Штурм-С" был спрятан среди жилой застройки. Однако украинские защитники из 30-й бригады все же обнаружили ПТРК и взорвали его. В то же время не указано, из какого оружия было уничтожено вооружения оккупантов.

"Воины бригады уничтожили ПТРК "Штурм-С" рашистов. Возможно, именно так гибли предыдущие цивилизации, которые не приносили никакой пользы обществу. Цивилизации, от которых нам остались лишь окаменевшие ненужные останки. Цивилизации, которые приносили только горе и разруху, как это делают россияне. Впоследствии и от них останутся только останки. Останки тех, кто посягнул на святое – украинскую землю!" – говорится в сообщении 36-й ОМБр.

Воины бригады уничтожили ПТРК "Штурм-С" рашистов. Возможно, именно так погибали предыдущие цивилизации, которые не приносили никакой пользы обществу. Цивилизации, от которых нам остались только окаменевшие ненужные остатки. Цивилизации, которые приносили только горе и разруху, как это делают россияне. Впоследствии и от них останутся только остатки. Остатки тех, кто посягнул на святое – украинскую землю! https://youtu.be/_eRUxKv1IVU Опубликовано 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского Суббота, 7 мая 2022 г.

Напомним, под Харьковом украинские военные впервые в истории уничтожили уникальный российский танк Т-90М "Прорыв".

Эксклюзив ТСН: под Харьковом впервые в истории уничтожен уникальный российский танк Т-90М "Прорыв"

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