Украинские войска уже обстреливают оккупантов кассетными боеприпасами – WP

Американскими боеприпасами, предназначенными для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве, ВСУ пытаются пробить хорошо укрепленные позиции российских сил на юго-востоке Украины.

Вооруженные силы Украины стали применять кассетные боеприпасы против российских оккупантов.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц, осведомленных о ситуации.

В сообщении говорится, что ВСУ, вероятно, уже используют кассетные боеприпасы, полученные от Соединенных Штатов против российских сил на юго-востоке Украины, пытаясь разбить хорошо укрепленные позиции оккупантов.

В частности, один из чиновников сказал изданию, что кассетные боеприпасы нанесли удар по российским позициям, чтобы разбить траншеи, замедляющие продвижение ВСУ во время контрнаступления.

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По информации, которую получило издание от украинских чиновников, кассетные боеприпасы также планируют использовать вблизи города Бахмута Донецкой области, где сосредоточена крупная группировка оккупационных войск.

Как известно, кассетные или кластерные боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, некоторые из которых могут не взорваться и оставаться на поле боя годами.

Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы уже в Украине. Они будут готовы к использованию в течение нескольких дней.

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