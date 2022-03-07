Украинские войска в бою за Мариуполь уничтожили танковую роту врага и до 40 оккупантов (фото)

Украинские войска в бою за Мариуполь уничтожили танковую роту врага и до 40 оккупантов (фото)

Бойцы ООС также получили военные документы РФ.

Украинские военные 7 марта удерживают оборону Мариуполя Донецкой области. В то же время российские войска в боях за город терпят немалые потери.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

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В штабе уточнили, что в понедельник украинские военные уничтожили целую танковую роту противника, а также 6 боевых бронированных машин и около 40 российских военных.

Кроме того, бойцы Объединенных сил получили документацию российских оккупантов с поименным списком личного состава подразделения и адресами их проживания.

"Мариуполь стоит, а враг будет лежать в нашей земле. Слава Украине!" – отметили в штабе.

Украинские защитники продолжают крепко удерживать оборону Мариуполя. Российские кафиры в боях за «Город-герой... Опубликовано Операция объединенных сил/Joint Forces Operation Понедельник, 7 марта 2022 г.

Напомним, ранее сегодня в Минобороны Украины сообщили, что российские войска продолжают наступательную операцию против государства, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева.

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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