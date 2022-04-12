Украинские войска в зоне ООС отразили 6 атак врага и уничтожили вертолет

Защитники продолжают оборонять Украину в Донецком и Луганском направлениях.
Украинские бойцы Объединенных сил в течение 12 апреля успешно отбили 6 атак российских оккупантов и нанесли им урон.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, украинские военные уничтожили 2 единицы автомобильной техники и 3 артиллерийские системы российских оккупантов.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вертолет и два беспилотника врага.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – отметили в штабе ООС.
Напомним, 11 апреля на востоке Украины артиллеристы уничтожили российскую военную технику и более 90 захватчиков.
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