Украинские войска вернули позиции в Торецке и возле Часов Яра – SW

В свою очередь оккупанты продвинулись к востоку от Северска и юго-востоку от Покровска.

Силы обороны Украины возобновили позиции к юго-востоку от Часов Яра и в южной части Торецка Донецкой области. В то же время российские войска продвинулись к востоку от Северска и юго-востоку от Покровска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Донецкой области

Оккупанты недавно продвинулись к востоку от Северска. Геолокационные кадры за 16 октября указывают на то, что российская армия продвинулась юго-западнее Верхнекаменки (восточнее Северска) во время механизированной атаки количеством до взвода.

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Украинские войска недавно возобновили позиции у Часов Яра на фоне вражеских наступательных операций в этом районе 25 октября. Геолокационные кадры за 24 октября указывают на то, что Силы обороны Украины действуют юго-восточнее Часов Яра на шахте Блок 9, где аналитики ранее наблюдали действия захватчиков. Это говорит о том, что украинские бойцы недавно восстановили утраченные позиции в этом районе.

Украинские защитники недавно восстановили позиции на юге Торецка. Геолокационные кадры за 25 октября демонстрируют, что украинские силы действуют вдоль улицы Тоболенко на юге Торецка. ISW ранее там наблюдал подтвержденные наступления россиян. Это указывает на то, что Силы обороны Украины недавно восстановили утраченные позиции в этом районе.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Как свидетельствуют геолокационные кадры за 24 октября, элементы украинского добровольческого отряда "Максима Кривоноса", предположительно сформированного бывшими бойцами ВСУ-дезертирами для войны на стороне России, недавно восстановили позиции у шахты №1 юго-восточнее Покровска.

Российская армия 25 октября продолжила наступательные операции восточнее Курахово, однако никаких подтвержденных изменений линии фронта там не было.

Оккупанты 25 октября продолжили наступательные операции к юго-востоку от Донецка, но и там подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы. Также 24-25 октября россияне продолжили наступательные операции к северо-востоку от Угледара в районе Константиновки, Екатериновки, Антоновки и Водяного и на севернее Угледара в районе Новоукраинки и Богоявленки.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о вражеской активности в районе границ Донецкой и Запорожской областей 25 октября.

Бои в Харьковской области

Российские войска 25 октября продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не добились никаких подтвержденных успехов. Враг 24 и 25 октября продолжил наземные атаки в районе Волчанска и Старицы (юго-западнее Волчанска).

Армия РФ продолжила наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 25 октября, одно подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Российские источники утверждали, что захватчики продвинулись на два километра в районе Стельмаховки и контролируют "большую часть" Кругляковки (южнее Купянска). Однако аналитики не видели подтверждения этого заявления.

Ситуация на южном фронте

Оккупанты 24 и 25 октября продолжали наступление на западе Запорожской области северо-восточнее Роботино в районе Новоандреевки и севернее Роботино в направлении Новоданиловки. Подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские войска продолжали атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Заметим, по данным аналитиков Deep State враг продвинулся в Селидово, Екатериновке, Вишневом, возле Шахтерска, Новодмитровки и Богоявленки.

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