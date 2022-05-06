Украинские войска впервые показали удар по оккупантам дроном-камикадзе Switchblade (видео)

Дорогие боевые собратья, военное братство! Сегодня – 6 мая – мы празднуем День пехоты! День Украинской пехоты, справедливо считающейся одной из лучших в Европе. Свою выдающуюся репутацию наши воины завоевали не на парадах, а в жестких боях против коварного превосходящего численностью и техникой русского оккупанта. Находясь ближе всего к противнику, в тяжелых бесчеловечных условиях под огнем вражеской артиллерии танков наша пехота уверенно наступает и устойчиво держит оборону. Именно пехотинцы первыми встречают врага, сближаются и уничтожают его в упор. Пехотинцы ставят точку в бою, поднимая флаг Украины над освобожденными территориями. Есть и обратная сторона героизма – подавляющее большинство потерь несет именно пехота. И мы склоняем голову перед жертвенностью наших братьев, отдавших жизнь в боях за Украину. Я благодарен каждому воину нашей бригады, который с честью и достоинством выполняет боевые задания, защищая Украину и вытесняя врага с родной земли. Спасибо за мужество и терпение, ежедневные стойкость и героизм! Крепкого здоровья Вам, счастья и военной удачи! Итого к Победе! Пехота – сила! Пехоте – слава! Слава Украине! С уважением, Командир отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха полковник Дмитрий ТИТЕНКО PS А лучшим приветствием – результаты нашей работы. Так, с помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade, ободрили оккупантов, так упорно готовивших укрепления. Приятного просмотра! #stoprussia #53ОМБр #Айдар #Патриот #ООС #АТО #ОКВосход #ни_шага_назад #С_Богом_за_Украину #Оружие_не_снимайте