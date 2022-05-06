Украинские войска впервые показали удар по оккупантам дроном-камикадзе Switchblade (видео)

Украинские военные из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали работу американского дрона-камикадзе Switchblade.
Тактический ударный беспилотный авиационный комплекс ударил по позициям российских войск, готовивших укрепление.
Соответствующее видео бригада опубликовала в Сети 6 мая и поздравила военных с Днем пехоты.
"Лучшим поздравлением являются результаты нашей работы. Так, с помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade подбодрили оккупантов, так упорно готовивших укрепления", — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как дрон ударил вблизи российских окопов. По меньшей мере двое оккупантов принялись бежать.
Дорогие боевые собратья, военное братство! Сегодня – 6 мая – мы празднуем День пехоты! День Украинской пехоты, справедливо считающейся одной из лучших в Европе. Свою выдающуюся репутацию наши воины завоевали не на парадах, а в жестких боях против коварного превосходящего численностью и техникой русского оккупанта. Находясь ближе всего к противнику, в тяжелых бесчеловечных условиях под огнем вражеской артиллерии танков наша пехота уверенно наступает и устойчиво держит оборону. Именно пехотинцы первыми встречают врага, сближаются и уничтожают его в упор. Пехотинцы ставят точку в бою, поднимая флаг Украины над освобожденными территориями. Есть и обратная сторона героизма – подавляющее большинство потерь несет именно пехота. И мы склоняем голову перед жертвенностью наших братьев, отдавших жизнь в боях за Украину. Я благодарен каждому воину нашей бригады, который с честью и достоинством выполняет боевые задания, защищая Украину и вытесняя врага с родной земли. Спасибо за мужество и терпение, ежедневные стойкость и героизм! Крепкого здоровья Вам, счастья и военной удачи! Итого к Победе! Пехота – сила! Пехоте – слава! Слава Украине! С уважением, Командир отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха полковник Дмитрий ТИТЕНКО PS А лучшим приветствием – результаты нашей работы. Так, с помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade, ободрили оккупантов, так упорно готовивших укрепления. Приятного просмотра! #stoprussia #53ОМБр #Айдар #Патриот #ООС #АТО #ОКВосход #ни_шага_назад #С_Богом_за_Украину #Оружие_не_снимайтеОпубликовано 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха Пятница, 6 мая 2022 г.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на 6 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 24,9 тыс. человек.
Читайте также:
- Самые ожесточенные бои продолжаются на трех основных направлениях: Арестович рассказал, где оккупанты сосредоточили основные усилия
- "Мощный удар по системе управления": экс-глава ЦРУ сообщил, сколько российских генералов ликвидировали в Украине
- Символично: Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая