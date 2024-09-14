Украинские войска заняли еще два населенных пункта в Курской области РФ

В мониторинговой группе DeepState была опубликована обновленная карта боевых действий.

В ходе Курской операции, которую Силы обороны Украины проводят на территории государства-агрессора, подразделения украинских войск заняли еще два населенных пункта.

Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в мониторинговой группе DeepState, опубликовав обновленную карту боевых действий.

По информации аналитиков, украинские войска продвинулись в северном направлении и заняли деревни Ветряно, Дуровку и часть населенного пункта Журавли.

Силы обороны Украины продолжают наступление в Курской области РФ / Фото: Deepstatemap

В то же время во время контрнаступательных действий российской армии в Курской области враг занял село Снагость и близлежащие населенные пункты, а также продвинулся в сторону Любимовки, которая находится под контролем украинских войск.

Напомним, 14 сентября стало известно, что украинские войска успешно прорвали российскую оборону еще на одном участке границы в Курской области и проникли на несколько километров вглубь российской территории.

ВСУ продвигаются в Курской области РФ: видео

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