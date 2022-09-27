Украинские войска зашли в Редкодуб на Донетчине — вероятно, оккупанты оказались в окружении (видео)

Украинская армия во время контрнаступления зашла в Редкодуб Донецкой области. Это важный стратегический населенный пункт по освобождению региона от оккупантов.

Соответствующие видео, как украинские военные на технике заходят в Редкодуб, публикуют в Сети. Пока официальной информации от Генерального штаба нет.

Видео выложил политик и волонтер Юрий Мысягин.

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"Видео мероприятия подразделений Сил Обороны Украины в поселок Редкодуб в Донецкой области", — говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как ВСУ проезжают въездной знак, который кафиры успели перекрасить в триколор. Также есть видео, на котором украинские военнослужащие уже в Редкодубе и сжигают российский флаг.

Таким образом, освободив Ридкодуб и Коровий Яр, о чем также сообщают украинские офицеры, российская группировка фактически оказалась в окружении украинской армии. Теперь у оккупантов есть только два варианта, как выйти живыми из котла: либо сдаться в плен, либо убежать так, как это они сделали во время освобождения Харьковщины.

Фото: сундуков с видео

Напомним, в социальной сети размещают видео, как в странские военные выгнали российских кафиров из села Коровой Яр Донецкой области. Пока что подтверждения этой информации от официальных представителей нет.