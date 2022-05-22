Украинские воздушные силы уничтожили три крылатых ракеты и два "Солнцепека" врага

Украинские воздушные силы уничтожили три крылатых ракеты и два "Солнцепека" врага

21 мая в очередной раз успешно отработала ударная авиация Воздушных сил.

Уничтожено не менее 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа «Солнцепек».

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в сообщении в Facebook.

Россияне в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр». Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных Сил и еще одно подразделением зенитных ракетных войск – Винницкой области.

Кроме того, подразделением противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении сбит БПЛА «Орлан-10».

"Все будет Украина! Держим строй!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия заблокировала почти все порты и все морские возможности экспорта Украины. Поэтому на сегодняшний день рассматриваются разные пути разблокировки портов, в том числе и военный.

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