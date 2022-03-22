Украинские яхтсмены не дали подсанкционной яхте Абрамовича причалить к турецкому берегу

Во время акции держали в руках украинские флаги с надписью "Нет войне".

Не давали яхте российского олигарха Романа Абрамовича причалить к турецкому берегу. Юные яхтсмены из Одесщины попали в турецкий участок в Бодруме, потому что вместе со своими тренерами не давали яхте «Солярис» стать на стоянку у причала.

Об этом говорится в ТСН.

Роскошное судно российского олигарха собирались арестовать на территории Европейского союза, так как его владелец попал под санкции из-за военной агрессии России против Украины. Однако в последний момент экипаж с побережья Испании повел судно в Турцию, не являющуюся членом ЕС, и где, соответственно, имущество российского олигарха не подлежит аресту.

Когда украинские юные яхтсмены, находившиеся в Бодруме на спортивном собрании, увидели, что судно заходит в порт, пытались этому помешать. Во время акции держали в руках украинские флаги с надписью "Нет войне". Девятерых спортсменов и их тренеров сначала забрали в офис береговой охраны, но когда турки узнали, в чем дело, угостили спортсменов чаем и отпустили.

Одесские яхтсмены не давали яхте русского олигарха Абрамовича причалить к турецкому берегу

И сегодня яхтсмены вместе с тренерами намеревались возобновить акцию протеста возле яхты Абрамовича. Даже ждут здесь еще одну яхту подсанкционного российского олигарха.

«Мы будем делать все для того, чтобы люди, причастные к «русскому миру», чувствовали себя некомфортно, где бы ни появлялись», — заявил тренер.

Он добавил, что все турки разделяют мнение украинцев и осуждают действия россиян.

Вышли ли сегодня яхтсмены на акцию и прибыло ли второе судно Абрамовича

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