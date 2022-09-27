Украинские защитники беспилотником "Лелека" превратили российские танки и гаубицы в металлолом (видео)

После работы украинского БПЛА "Лелека" российская артиллерия и танки превратились в кучу металлолома.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

В частности, в результате успешных ударов по вражеской технике ВСУ уничтожили:

РСЗО "Град";

два "Урагана" вместе с транспортно-заряжающими машинами к ним;

две пушки "Гиацинт-Б" с боекомплектом;

самоходные установки "Пион" и "Гвоздика";

грузовик и гаубицу "МСТА-Б";

танк Т-72.

Напомним, украинские защитники во вторник, 27 сентября, сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

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