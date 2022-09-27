Украинские защитники беспилотником "Лелека" превратили российские танки и гаубицы в металлолом (видео)

Военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады с помощью беспилотника уничтожили кучу вражеской техники.
После работы украинского БПЛА "Лелека" российская артиллерия и танки превратились в кучу металлолома.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
В частности, в результате успешных ударов по вражеской технике ВСУ уничтожили:
- РСЗО "Град";
- два "Урагана" вместе с транспортно-заряжающими машинами к ним;
- две пушки "Гиацинт-Б" с боекомплектом;
- самоходные установки "Пион" и "Гвоздика";
- грузовик и гаубицу "МСТА-Б";
- танк Т-72.
Напомним, украинские защитники во вторник, 27 сентября, сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.
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