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Украинские защитники беспилотником "Лелека" превратили российские танки и гаубицы в металлолом (видео)

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Украинские защитники беспилотником "Лелека" превратили российские танки и гаубицы в металлолом (видео)

Фото: Associated Press

Военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады с помощью беспилотника уничтожили кучу вражеской техники.

После работы украинского БПЛА "Лелека" российская артиллерия и танки превратились в кучу металлолома.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

В частности, в результате успешных ударов по вражеской технике ВСУ уничтожили:

  • РСЗО "Град";
  • два "Урагана" вместе с транспортно-заряжающими машинами к ним;
  • две пушки "Гиацинт-Б" с боекомплектом;
  • самоходные установки "Пион" и "Гвоздика";
  • грузовик и гаубицу "МСТА-Б";
  • танк Т-72.

Напомним, украинские защитники во вторник, 27 сентября, сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

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