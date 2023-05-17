Украинские защитники дальше продвигаются на Бахмутском направлении: в ВСУ назвали расстояние

В городе не прекращаются ожесточенные бои.
За прошедшие сутки украинские Силы обороны продвинулись до 500 метров на разных направлениях Бахмутского направления. оккупанты всеми силами пытаются взять город.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.
В Бахмуте продолжаются жестокие бои. По словам Череватого, в своих попытках захватить город оккупанты буквально "стирают его с лица земли, чтобы Силы обороны могли меньше использовать городские сооружения как фортификационные".
"Не имея большого количества резервов, не имея каких-либо преимуществ в количестве техники и личного состава над врагом, тем не менее, мы бьем его (армию РФ – Ред.). Мы проводим удачную оборонительную операцию и время от времени атакуем на флангах. Не стали исключением и эти сутки. Силы обороны продвинулись на разных направлениях до 500 метров, освобождая украинскую землю, именно на Бахмутском направлении", — подчеркнул Череватый.
В течение суток оккупационная армия совершила 456 обстрелов из разных типов артиллерии, калибров и реактивных систем залпового огня. Таким образом, отмечает представитель ВСУ, ни о каком снарядном голоде у врага "не может быть и речи".
Также на Бахмутском направлении произошло 25 боевых столкновений и 12 авианалетов. Украинским защитникам удалось уничтожить 107 окупантов и ранить 153
"Также уничтожена бронетехника противника: одна боевая машина пехоты, боевая машина десанта, шесть пушек Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы и три беспилотных аппарата — два типа "Орлан-10", один "ZALA" и четыре дрона-камикадзе типа "Ланцет ", — сообщил спикер Восточной группировки войск.
Напомним, в своем отчете американские аналитики ISW заявили, что российские оккупационные войска продолжают терять позиции в районе Бахмута. В странских защитниках продолжают оборону на Бахмутском направлении.