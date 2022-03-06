Украинские защитники держат оборону: на Луганщине оккупанты потеряли много техники, ликвидировано почти 40 захватчиков

Украинские защитники держат оборону: на Луганщине оккупанты потеряли много техники, ликвидировано почти 40 захватчиков

Вблизи Северодонецка подразделения десантно-штурмовых войск не дают российскому нашествию подойти к городу.

6 марта на Луганском направлении шли ожесточенные бои. Враг пытался продвинуться вперед и захватить украинские города и села, но понес существенные потери.

Об этом сообщили в ООС.

Украинские воины умело отражали все атаки агрессора и вели эффективную контрбатарейную борьбу с российскими артиллерийскими расчетами, которые обстреливали жилые кварталы украинских населенных пунктов.

Кроме этого, вблизи Северодонецка подразделения десантно-штурмовых войск не дают российским оккупантам подойти к городу.

Украинские воины устойчиво удерживали свои позиции, нанося урон врагу, и осуществили несколько успешных контратак. В итоге оккупанты потеряли почти 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы (количество уточняется).