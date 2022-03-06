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Украинские защитники держат оборону: на Луганщине оккупанты потеряли много техники, ликвидировано почти 40 захватчиков

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Украинские защитники держат оборону: на Луганщине оккупанты потеряли много техники, ликвидировано почти 40 захватчиков

Вблизи Северодонецка подразделения десантно-штурмовых войск не дают российскому нашествию подойти к городу.

6 марта на Луганском направлении шли ожесточенные бои. Враг пытался продвинуться вперед и захватить украинские города и села, но понес существенные потери.

Об этом сообщили в ООС.

Украинские воины умело отражали все атаки агрессора и вели эффективную контрбатарейную борьбу с российскими артиллерийскими расчетами, которые обстреливали жилые кварталы украинских населенных пунктов.

Кроме этого, вблизи Северодонецка подразделения десантно-штурмовых войск не дают российским оккупантам подойти к городу.

Украинские воины устойчиво удерживали свои позиции, нанося урон врагу, и осуществили несколько успешных контратак. В итоге оккупанты потеряли почти 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы (количество уточняется).

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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