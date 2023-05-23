Украинские защитники держат плацдарм в Бахмуте и продвигаются далее: в ВСУ назвали расстояние

Вооруженные силы Украины удержаивают небольшой плацдарм в самом Бахмуте Донецкой области. Украинские силы обороны продвигаются по флангам.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

По его словам, командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский исповедует принцип активной обороны.

"У нас там нет преимущества ни в численности личного состава, ни в технике. Но где есть возможность, где благодаря своей собранности, правильному тактическому построению, использованию комбинированного западного и советского оружия мы проводим контратаки и двигаемся", — подчеркнул он.

В течение недели ВСУ удалось продвигаться от 150 метров до 2 километров в сутки. Пока украинские защитники держат в Бахмуте ряд зданий. Кроме того, у бойцов есть фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в том числе и в юго-западной части города.

"За последние сутки (разговор был 22 мая, — Ред.) на разных участках мы продвинулись от 250 до 400 метров. Это немного. Но это позволяет нам занять господствующие высоты, чтобы лучше наносить поражения по группировке врага в Бахмуте", — рассказал Череватый.

Представитель Вооруженных сил отказался называть в процентах территорию, которую ВСУ контролируют в Бахмуте. Впрочем, по его словам, речь идет именно о районе "Самолета".

"Это небольшой плацдарм, который мы удерживаем для недопущения полного взятия россиянами города. И туда есть возможность доставлять боеприпасы и все необходимое для обороны", — сказал Череватый.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что ВСУ продолжают контролировать юго-западный район "Самолет", в частности, инфраструктурные объекты и частный сектор. На Бахмутском направлении наблюдается снижение интенсивности действий врага.

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