Украинские защитники добились стратегического успеха в Бахмуте – британский генерал

Украинские защитники имеют стратегический успех в Бахмуте, ведь уничтожают десятки и сотни окупантов и вражеской техники.

Украинские военные заставили россиян положить множество своих солдат и отправить на уничтожение множество техники на Бахмутском направлении. Это можно назвать стратегическим успехом.

Такое мнение высказал заместитель верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (2011-2014), британский генерал Ричард Ширрефф в эфире BBC Radio.

"Сейчас украинцы, вероятно, преуспели в стратегическом успехе, заставив россиян потратить огромное количество живой силы и техники, что, возможно, станет, если они возьмут его, пирровой победой (победа, достающаяся слишком высокой ценой – ред.)", – сказал британский генерал.

По его словам, если бы у русских было то, что им нужно, несколько месяцев назад, "мы, пожалуй, не были бы там, где мы сейчас".

"Поэтому необходимо ускорить снабжение, интеграцию, логистическую поддержку, обучение и все остальное, что необходимо сделать, чтобы предоставить украинцам необходимые для работы инструменты", — подчеркнул Ширрефф.

Напомним, командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко посетил Бахмут, где проверил работу своих подразделений. По итогам визита он рассказал о текущей ситуации по обороне города.

Ранее командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский также посещал Бахмут. Он заслушал доклады командиров о ситуации в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности подразделений на линии фронта.

В свою очередь, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что приезд в Бахмут на Донбассе генералов — маркер того, что Вооруженные Силы Украины будут бороться за каждый метр земли. Украинские военачальники поддерживают военных, героически обороняющих город.

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